FC Nordsjælland henter højre back i Kroatien

Den 21-årige kroat skal skærpe konkurrencen på højre back, hvor FC Nordsjælland også råder over Ramon Rodrigues.

- Vi har haft et ønske om at styrke konkurrencen på højre back, og med købet af Karlo får vi en ung spiller, som allerede tidligt har fået erfaring fra at spille på et højt niveau, siger Carsten V. Jensen, der er sportschef i FC Nordsjælland.

Han fortæller, at man længe har haft øje for Karlo Bartolec, men at det ikke var muligt at få fat i ham før nu, da han skulle spille i Europa League-kvalifikationen med Lokomotiv Zagreb.

FC Nordsjælland må vente lidt, før Bartolec kan træne fuldt med holdkammeraterne, da han i den kommende uge skal være samlet med Kroatiens U21-landshold.