FC Nordsjælland fisker kasseret Brøndby-back

Venstrebacken Patrick da Silva har fået en kontrakt på to og et halvt år i FC Nordsjælland.

Farum-klubben oplyser i en pressemeddelelse, at man har indgået en aftale af to og et halvt års varighed med venstrebacken, der er på vej tilbage efter en korsbåndsskade.

Da Silva fik for tre måneder siden ophævet sin kontrakt i Brøndby.

- Jeg sætter stor pris på, at FCN vil give mig denne chance. Jeg vil arbejde hårdt for at betale deres tillid tilbage, siger Patrick da Silva i en pressemeddelelse fra FC Nordsjælland.

- De har tidligere vist interesse for mig, og jeg er glad for, at det er faldet på plads nu, så jeg kan koncentrere mig fuldt ud om min genoptræning, fortæller han.

22-årige Patrick da Silva forventer at være klar til at spille igen i begyndelsen af foråret.

Da Silva fik sin debut for Brøndby i 2013 og har siden hen spillet mere end 50 kampe for FCN's superligarival.