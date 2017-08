FC Nordsjælland bekræfter indkøb i FC Helsingør

Oprykkerklubben bekræftede mandag aften, at Mads Aaquist var tabt for klubben, men uden at give besked om hans kommende arbejdsgiver.

- Mads har på sin hidtidige rejse udviklet sig fra en fast position som højre back til at være en alsidig teknisk dygtig offensivspiller, der dækker flere positioner og med godt blik for spillet.

- Vi glæder os over, at det er lykkedes at hente Mads og ser frem til samarbejdet og til at følge hans udvikling i FCN, siger FC Nordsjællands sportschef, Carsten V. Jensen, til klubbens hjemmeside.

FC Nordsjælland har ikke offentliggjort kontraktlængden med Mads Aaquist. Han siger selv, at han ser frem til at begynde i klubben fra Farum.

- Jeg ser frem til at komme i gang i FCN og være en del af klubbens fuldtidssetup, hvor der spilles fodbold, som passer til den måde, jeg spiller på.

- Jeg kan godt lide, at der er en klar idé om, hvordan der spilles og trænes nede fra ungdomsrækkerne og op til førsteholdet. Det hele er ikke så distanceret, som det ellers kan være, siger han.