FC Midtjylland udlejer Pusic til hollandsk klub

Allerede dengang var det planen, at han på sigt skulle videre i sit fodboldliv, og det er sket nu med udlejningen til den hollandske Æresdivision-klub.

Den østrigske angriber kom til FC Midtjylland for to år siden og var med til at spille det danske mesterskab hjem til klubben.

- Martin skulle være med til at hjælpe os til at blive dansk mester og spille os i gruppespillet i Europa League.

- Og så var en del af planen også, at vi skulle forsøge at hjælpe ham videre efter halvandet til to år i klubben, siger FCM-sportsdirektør Claus Steinlein til klubbens hjemmeside.

- Vi er rigtig glade for det, Martin har givet os. Han har bidraget med en enorm vindervilje, og han har arbejdet hårdt og scoret mange mål for os.

- Han er en spiller, vi har sat pris på, og som vi har været glade for at have i FC Midtjylland, siger sportsdirektøren.

Martin Pusic blev superligatopscorer i FC Midtjyllands guldsæson 2014/2015, og den 29-årige angriber nåede i 72 kampe at score 25 mål.