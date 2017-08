FC Midtjylland-træner spår dødt løb mod cyprioter

- Det er fifty-fifty. Jeg ved godt, vi er seedede, men nu er vi fremme ved playoffrunden, og der findes der ikke lette modstandere. Det er der så sandelig heller ikke tale om her, siger Thorup.

- Vi er lidt usikre på det reelle styrkeforhold, men vi ved, at Limassol slog Apoel i pokalfinalen, og de slog dem igen i sidste uge i Super Cuppen.

- Apoel kender vi jo som et godt hold i Danmark, så Limassol er også et hold af meget høj kvalitet, uddyber han.

FC Midtjyllands målsætning er at nå tre gruppespil inden 2020, og foreløbig har klubben været i et. Jess Thorup er bevidst om, at der et pres for, at gruppespil nummer to kommer i år.

- Nu er vi ved playoff igen, og vi vil gøre alt for at komme igennem nåleøjet. Det er vores mål, og det satser vi på og vil gøre alt for at indfri. Det ved alle i og omkring klubben.

- Vi er i FC Midtjylland, så uanset om man er spiller, træner eller i ledelsen skal man have høje målsætninger. Det trives jeg med. Vi skal hæve overliggeren så højt, som vi overhovedet kan, siger Thorup.

Aftenvejrudsigten siger tæt på 30 grader, og danske hold har tidligere taget store hensyn til den cypriotiske varme.

Da Brøndby spillede i Cypern i sommeren 2015, forberedte man sig på varmen ved at træne i vintertøj i ugen op til kampen. Sidste år rejste FC København til Cypern en dag tidligere end ellers for at vænne sig til varmen.

De to tiltag har midtjyderne ikke kopieret, men man er opmærksom på, at temperaturen kan spille ind på kampen, siger Jess Thorup.

- Da Limassol spillede i sidste uge, havde de to vandpauser i løbet af kampen, selv om de er vant til varme.

- Det vidner om, at det er en faktor, som vi skal forholde os til, ligesom vi skal forholde os til deres fans og deres spillere, siger Thorup.

For at få den bedste fornemmelse for varmen trænede FCM onsdag aften på samme tidspunkt, som der spilles på torsdag.

Opgøret begynder torsdag klokken 19 dansk tid.

FC Midtjyllands ledelse har tidligere vurderet, at kvalifikation til et gruppespil vil indbringe cirka 50 millioner kroner.