FC Midtjylland-træner: Rigtig ærgerlig start på sæsonen

Cheftræner Jess Thorup var utilfreds med sit holds præstation og ærgrer sig især over, at det rent defensivt så skidt ud i søndagens kamp.

- Jeg er slet ikke tilfreds med vores indsats, det siger sig selv, og vi skal hjem og have rettet op på det hurtigst muligt, for det er en rigtig ærgerlig start at få på sæsonen, siger Jess Thorup.

- Vi havde et mål om, at vi specielt i defensiven skulle se skarpe ud, men når man kommer ud med et 0-4-nederlag, har det jo ikke været godt nok.

- Vi kom med en super god optakt med tre sejre i Europa, hvor vi har scoret 14 mål, så selvtilliden var i top, men vi manglede meget i dag, især defensivt, siger FCM-træneren.

Kampen blev spillet tre dage efter, at FCM vandt en hård kamp i kvalifikationen til Europa League ude mod ungarske Ferencvaros.

Anfører Jakob Poulsen vil dog ikke pege på træthed som årsag til nederlaget mod Brøndby, som også spillede europæisk torsdag.

- Vi burde ikke være slidte. Det er fjerde kamp i sæsonen og første gang, vi spiller tre kampe på en uge, så vi er ikke slidte, selv om det godt kunne se sådan ud.

- Vi var dårlige, og det er aldrig sjovt at tabe 0-4. Det eneste parameter, vi vandt på, var fejlafleveringer, siger Poulsen.

Mens cheftræner Jess Thorup ikke var imponeret over sit eget hold, roser han Brøndby for præstationen.

- Nogle gange må man bare tage hatten af for modstanderen, og Brøndby spillede en super god kamp. De var gode over hele banen og så skarpe ud.

- Ser man på første halvleg fik vi vist, at vi kunne skabe chancer, men vi manglede den sidste skarphed, og den havde Brøndby til gengæld, siger cheftræneren.

FC Midtjylland får torsdag besøg af ungarske Ferencvaros i returopgøret i kvalifikationen til Europa League. FCM går ind til kampen med en 4-2-sejr i bagagen.