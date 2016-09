FC Midtjylland tager et point med hjem trods AGF-pres

Begge hold producerede et hav af chancer gennem den underholdende kamp, men det var hjemmeholdet, der efter kampen havde mest at ærgre sig over.

Der var noget at glæde sig over for alle 8578 tilskuere, der onsdag aften så AGF og FC Midtjylland spille 1-1 i Alka Superligaen.

AGF lagde fra kampens start en tungt pres på gæsterne fra FC Midtjylland, og aarhusianerne skabte flere store chancer, men ind ville bolden ikke.

En halv time inde i kampen tog Jess Thorup en rask beslutning og skiftede tårnhøje Paul Onuachu på banen i stedet for Kristoffer Olsson. En angriber for en midtbanespiller, der skuffet gik direkte i omklædningsrummet. Effekten udeblev dog for FC Midtjylland.

Efter Pausen fortsatte AGF presset, og det gav med det samme pote, da Morten "Duncan" Rasmussen kort inde i anden halvleg bragte hjemmeholdet i front.

Glæden på tribunerne var dog kortvarig, da AGF's serbiske målmand, Aleksandar Jovanovic, minuttet efter tabte en bold i feltet. Det udnyttede midtjydernes Filip Novak til at sparke bolden i mål.

Målet virkede til at vække FCM, der kom bedre med i kampen, men det var stadig hjemmeholdet, der skabte de største chancer.

AGF's nye australske fløj, Christopher Ikonomidis, havde to store chancer for at afgøre kampen, men han afsluttede begge gange lige over målet.

Det blev ved 1-1, hvilket betyder, at AGF rykker op på syvendepladsen inden rundens øvrige kampe og holder liv i målsætningen om en plads i slutspillet. FC Midtjylland er nummer fire.