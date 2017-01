FC Midtjylland snupper stærk trio i Sønderjyske

Sønderjyske-sportschef Hans Jørgen Haysen er tilfreds med resultatet af forhandlingerne, som endte med at sende tre spillere til Herning få dage før, transfervinduet lukker.

- Alle tre spillere har gjort det rigtigt godt for os. Drachmann og Dal Hende var uanset væk fra sommer, og så var vurderingen på salg nu kontra at beholde dem i foråret, og når alle parametre blev taget med i betragtning, gav det mening at sælge dem nu.

- Simon var også hele tiden i pipelinen for at skulle sælges, når rette klub og pris var der for begge parter, og derfor har vi accepteret også at sælge ham til FC Midtjylland.

- Vi vil gerne takke Simon Kroon, Janus Drachmann og Marc Dal Hende for deres indsats i Sønderjyske og ønsker alle tre al mulig held og lykke på deres videre vej, siger Hans Jørgen Haysen til klubbens hjemmeside.

FCM-sportsdirektør Claus Steinlein glæder sig over, at det er lykkedes at tilknytte trioen med øjeblikkelig virkning.

- Det skaber både en tyngde og bredde i truppen, der gør, at alle skal stå på tæerne for at komme på holdet. Vi har gjort det sværere for trænerteamet at vælge, hvem der skal på holdet, siger Steinlein.

Muligheden bød sig, så FCM kunne lave en samlet løsning, der gjorde, at trioen allerede er på plads hos midtjyderne nu.

- Med de tre er vi dækket godt ind. Det skaber stor konkurrence på flere positioner på banen, og det er vores mål, at der i FC Midtjylland skal være konkurrence om pladserne.

- Samtidig er vi mindre sårbare over for skader, forklarer Steinlein.

23-årige Simon Kroon er noteret for 29 superligakampe, hvori det er blevet til seks mål.

Sønderjyske-trioen møder allerede ind mandag morgen til træning i FC Midtjylland.