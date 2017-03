FC Midtjylland og Lyngby deler i intenst topopgør

Et mål i slutningen af første halvleg af hurtigløberen Jeppe Kjær bragte gæsterne i front ved pausen, inden FCM-anfører Jakob Poulsen udlignede på et direkte frispark efter en times spil.

Med 1-1 ude mod FC Midtjylland tog Lyngby endnu et point fredag aften i kampen om at komme med i slutspillet i landets bedste fodboldrække.

Pointdelingen betyder, at de to hold følges pænt ad i Alka Superligaen. FC Midtjylland besætter tredjepladsen med 37 point og har et enkelt point mere end Lyngby på fjerdepladsen.

På MCH Arena kom Lyngby bedst fra start.

Med fikse kombinationer fandt gæsterne mellemrummet mellem hjemmeholdets forsvar og midtbane, og det kastede et par gode muligheder af sig i starten.

FC Midtjylland kom dog ind i kampen, blandt andet takket være en velspillende Paul Onuachu, der lagde et hårdt fysisk pres på Lyngbys bagkæde, men skarphed var en mangelvare hos midtjyderne.

I første halvlegs sidste minut bragte Lyngby-topscorer Jeppe Kjær så gæsterne foran 1-0. Kjær overløb FCM-forsvareren Kristian Riis, der ikke kunne følge ham, og alene med Mikkel Andersen sendte Kjær køligt bolden i kassen.

FCM-presset forsatte fra anden halvlegs indledning, og efter at have været tæt på i flere omgange fik hjemmeholdet udlignet efter en time, da Jakob Poulsen bragede bolden hen over Lyngby-muren og i mål til 1-1.

FCM havde dog svært ved at holde den offensive kadence, som anden halvleg skred frem.

Det skyldtes blandt andet, at topscorer Onuachu med 20 minutter igen måtte bæres fra banen efter et alvorligt sammenstød med en Lyngby-forsvarer.

Fredagens pointdelingen betyder, at Lyngby har taget fire af seks mulige point mod FC Midtjylland i denne sæson.