FC Midtjylland henter lejespiller tilbage fra Belgien

Han kommer efter planen også til at optræde for FC Midtjylland i de kommende fire sæsoner, for klubben meddeler onsdag, at den har købt nordmanden i belgiske Gent.

- Da lejeopholdet sluttede, var det åbenlyst for mig, at det var en god idé at få Gustav Wikheim på en fast aftale. Det er lykkedes nu, og det er jeg meget tilfreds med, siger FCM-træner Jess Thorup til klubbens hjemmeside.

- Rent spillemæssigt fik han en fantastisk start på sit lejeophold. Der kom en lille skadespause, som han kom fint tilbage fra for derefter at slutte sæsonen godt af.

- Vi ved, at vi kan udvikle Gustav Wikheim endnu mere hos os, og at han kan blive en vigtig spiller for FC Midtjylland, siger Jess Thorup.

Gustav Wikheim glæder sig over at kunne spille videre for klubben, der sluttede sidste sæson som nummer fire i den danske liga.

- Jeg ser meget potentiale i klubben, og jeg tror, vi kan gøre det endnu bedre, end vi viste sidste år.

- Jeg håber, at vi vinder ligaen, for FC Midtjylland er en stor klub, og det er muligt. Derudover ser jeg frem til at spille i Europa med FC Midtjylland, siger Gustav Wikheim.