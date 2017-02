Mikkel Duelund bragte FC Midtjylland foran i den vigtige udesejr over Randers.

Artiklen: FC Midtjylland er tæt på slutspil via udesejr i Randers

Med en 2-0-sejr ude over Randers kom FC Midtjylland tæt på kvalifikation til slutspillet i Alka Superligaen.

FC Midtjylland kan efter alt at dømme se frem til at skulle spille med om medaljer i Alka Superligaen i denne sæson efter en 2-0 sejr fredag ude over Randers FC.

Værterne tabte til gengæld for sjette gang i træk.

Mål af Mikkel Duelund og Paul Onuachu sikrede sejren for FC Midtjylland, der avancerede til tredjepladsen i landets bedste fodboldrække, mens Randers er nummer fem og er i voksende fare for at gå glip af slutspillet.