FC Midtjylland ærgrer sig over intens remis mod Viborg

Træner Jess Thorup var ærgerlig over at smide point mod Viborg og ser nu frem til landskampspausen.

I en kamp med flere muligheder i begge ender pressede FC Midtjylland hårdt på for sejren i anden halvleg, men uden held til at passere Peter Friis Jensen i Viborgs mål, sluttede søndagens lokalopgør i Viborg 0-0.

- Der var ingen tvivl om, at det her var en kamp, som vi virkelig gerne ville vinde. Men jeg synes, at i første halvleg blev spillet lidt for meget baseret på standardsituationer, og Viborg kom til rette med deres hurtighed oppe foran, siger Jess Thorup.

- Men i anden halvleg så det meget bedre ud. Jeg glæder mig allermest over, at vi holdt nullet. Noget andet er, at vi kunne skabe de ting til sidst, selv om vi spillede for få dage siden, tilføjer han med henvisning til kampen torsdag i Europa League-kvalifikationen.

Søndagens kamp var den sidste i Alka Superligaen inden landsholdspausen, og Thorup hilser pausen velkommen.

- Den pause kommer rigtig godt nu. Spillerne får lige lov at komme lidt væk, og mulighed for at trække lidt luft ind, og så ser vi frem til næste kamp mod Esbjerg næste fredag, siger træneren.

FCM-anfører Jakob Poulsen delte sin træners ærgrelse over det uafgjorte resultat.

- Vi havde nok chancer til at score et mål eller to, så det er selvfølgelig super ærgerligt, at vi ikke fik tre point med herfra. Vi mangler bare at sparke bolden ind over stegen, men deres målmand stod det rigtige sted mange gange, siger Jakob Poulsen.

FCM gav ligadebut til hollandske Rafael van der Vaart i slutfasen, og han nåede i de minutter, han var på banen, at sætte sig præg på begivenhederne.

- Han gjorde de ting, han er god til. Han er god til at se afleveringerne op i banen. Dem fik han lagt nogle stykker af, og det var lige før, at det gav pote, siger anføreren.