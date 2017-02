FC Københavns Europa-brag spilles under åben himmel

Trods vejrmeldinger, der peger på snevejr, har FC København besluttet, at skydetaget ikke skal skubbes hen over nationalarenaen.

- Det sker, fordi den samlede vurdering er, at kampen ikke er i risiko for en aflysning ud fra de seneste vejrmeldinger til trods for, at der vil være snefald under kampen, skriver FC København på sin hjemmeside.

Klubben fastslår, at det er "det sportsligt rigtige at spille uden taget, hvis kampen ikke er i fare for aflysning."

Det danske mesterhold skal forsvare en 2-1-føring fra den første kamp i Bulgarien. Returopgøret begynder 21.05.