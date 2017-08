FC København undgår Milan og Arsenal i Europa League

Det er et resultat af, at torsdagens Europa League-kvalifikationskampe faldt ud til københavnernes fordel.

FC København er at finde i det øverste seedningslag, når der fredag trækkes lod til Europa League-gruppespillet.

Det betyder, at de danske mestre undgår hold som Arsenal, Milan og Lazio. Det må formodes at være et lille plaster på såret efter FC Københavns nederlag til Qarabag i kvalifikationen til Champions League-gruppespillet.

Københavnernes placering i det øverste seedningslag betyder desuden, at holdet har mulighed for at møde blandt andet Nicklas Bendtners Rosenborg eller Andreas Cornelius' italienske hold, Atalanta.

Begge hold befinder sig i tredje seedningslag. Også Ståle Solbakkens tidligere klub FC Köln er i tredje seedningslag.

I andet seedningslag er Wayne Rooney og Everton samt Mario Balotelli og Nice nogle af de interessante potentielle modstandere.

Der trækkes lod til grupperne klokken 13.00 fredag.