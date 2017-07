FC København mister tilskuere og ønsker flere i Parken

Det vil man gerne ændre på i FCK, og ifølge klubbens pressechef, Jes Mortensen, arbejdes der hårdt på at få flere gæster uden, at man dog er i "totalt alarmberedskab" over det faldende tilskuergennemsnit.

- Selvfølgelig vil vi gerne have 30.000 tilskuere til hver kamp, men vi ved også, at vi ikke kan løse det med et knips. Det tager lang tid, og vi arbejder hårdt på det, siger Jes Mortensen.

Ifølge Dan Hammer, der er tidligere direktør i FCK og nu står i spidsen for Ørestads Royal Arena, er potentialet til mere.

- Jeg ser det ikke som en utopisk tanke at gå efter 25.000-30.000 tilskuere i gennemsnit.

- Hvis der var mere på spil i alle opgør, mener jeg, at det ville drive tilskuertallene op. Men FCK og ligaen lider også lidt under, at der mangler en stærk udfordrer, siger Dan Hammer.

Ser man på det gennemsnitlige tilskuertal i den forgangne sæson i forhold til indbyggere i klubbernes hjemkommuner, så ligger FCK klart i bunden sammenlignet med andre klubber i ligaen, skriver Politiken.

Ifølge Kenneth Cortsen, der er forsker i sportsmanagement ved University College Nord, burde det kunne lade sig gøre for FCK at ramme fire procent af de godt 700.000 indbyggere i Københavns Kommune og Frederiksberg.

Sker det, vil klubben tiltrække 28.000 tilskuere i gennemsnit.