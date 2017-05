FC København lukker perfekt sæson med 25. sejr

Inden opgøret sagde FC København farvel til profilerne Ludwig Augustinsson og Andreas Cornelius, som begge forlader klubben til fordel for udenlandske klubber i sommerpausen.

Begge spillere startede ude, men kom i anden halvleg ind til massive jubelbrøl fra tilskuerne i en festklædt og solrig Telia Parken.

Her havde tilskuerne traditionen tro medbragt badedyr i forskellige afskygninger, og disse blev sendt i fri rotation i det 14. minut, noget som betød afbrydelse af kampen i nogle minutter, mens drager, krokodiller og badebolde blev fjernet fra banen.

Sønderjyske var reelt blot statister i FC Københavns fest. Godt nok havde gæsterne femtepladsen at kæmpe for, men hjemmeholdet var indstillet på ikke at give Sønderjyske en nem kamp.

Godt nok skabte gæsterne i kampen chancer nok til at gøre opgøret spændende, men tættere på end Pierre Kanstrups brændte straffespark kom Sønderjyske ikke.

FC København slutter sæsonen med 84 point, hele 22 flere end Brøndby på andenpladsen, mens Sønderjyske må nøjes med sjettepladsen i Alka Superligaens mesterskabsspil.

Ud over mesterskabet, FC Københavns 12. i historien, kan tilhængerne glæde sig over, at pokaltitlen i torsdags også blev sikret for tredje år i træk.