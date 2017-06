FC København lader midtbanespiller blive i Sverige

Det har betydet, at der ikke var plads eller mulighed for nok spilletid til Aboubakar Keita.

Derfor er FCK og Halmstad blevet enige om at forlænge lejeaftalen for Keita frem til slutningen af sæsonen i Allsvenskan.

19-årige Keita har været udlejet fra FCK siden marts og har gjort en god figur på midtbanen for den svenske klub.

- Vi er tilfredse med den udvikling, Keita er gennemgået i Halmstad, hvor han har fået mulighed for at få spillet flere kampe, end han havde hos os.

- Vi er alle enige om, at det er bedst for ham og på sigt for FCK, at han fortsætter i Sverige og får et godt kontinuerligt forløb.

- Herefter ser vi frem til at få ham tilbage i truppen fra nytår, siger FCK-træner Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside.

Keita, der er noteret for 19 kampe i FCK, har kontrakt med københavnerklubben frem til udgangen af 2020.