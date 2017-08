FC København klager til Uefa over slag i hovedet

Den danske mesterklub mener, at hjemmeholdets kaptajn, Maksim Medvedev, efter omkring 20 minutters spil slog Pierre Bengtsson i hovedet efter en løbeduel uden for FCK's straffespark.

Hverken kampens dommer eller hans assistenter reagerede, og nu vil FCK altså have Uefas disciplinærudvalg til at se nærmere på bataljen.

- Allerede mens det skete, undrede vi os over, at der ikke blev fløjtet, og efter at have studeret episoden på video, mener vi klart, at der skulle have været givet et rødt kort, siger FCK's klubsekretær, Daniel Rommedahl, til klubbens hjemmeside.

- Man kan selvfølgelig kun gisne om, hvordan en udvisning kunne have påvirket kampens udfald, men det bør under alle omstændigheder få konsekvenser for spilleren efterfølgende, lyder det.

Uefas disciplinærudvalg afsiger en kendelse torsdag.

FC København tabte playoffkampen med 0-1, men har chancen for at vende billedet i returkampen på onsdag i næste uge.