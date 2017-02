FC København forlænger med manager Ståle Solbakken

Solbakken var tidligere på året sat i forbindelse med jobbet som landstræner for Norge, men Solbakken takkede nej til et tilbud om jobbet.

Nu har han i stedet forlænget med FCK, hvor han i den nuværende periode har været siden 2013.

- Ståle har om nogen vores dna i sit blod, og vi er glade og stolte over, at han også er FCK'er i mange år frem, siger FC Københavns direktør, Anders Hørsholt.

- Siden han kom tilbage til klubben i 2013, har han spillet en vigtig rolle i at føre os tilbage til den styrke, vi gerne vil have i dansk fodbold og igen gjort os til en væsentlig klub internationalt.

- Det er sket på baggrund af hans faglige styrke samt grundigt og hårdt arbejde hver eneste dag, tilføjer Hørsholt.

Solbakken var i første omgang træner for FC København i perioden fra 2006 til 2011. Siden rundede han tyske FC Köln og engelske Wolverhampton, hvor han begge steder blev fyret, inden han vendte tilbage til FCK og siden blev manager.

I sin tid som cheftræner og manager i FCK kom han med forårets The Double op på seks danske mesterskaber og tre pokaltitler. Inden forårssæsonen har FCK lagt sig i position til endnu et mesterskab.

- Vi har sammen fået skabt en god og stærk kultur i FCK, som jeg glæder mig til at arbejde videre med sammen med alle i klubben, siger Solbakken om forlængelsen.

- Vi har et godt og stærkt fundament for fremtiden, men vi er også meget bevidste om, at der ikke er noget, der kommer af sig selv. Det kræver masser af arbejde.

- FCK er en del af min historie, og jeg er blevet en del af FCK's historie. Det er jeg stolt af. Jeg ser meget frem til at forsætte med at være en del af klubben, og jeg er sikker på, at der venter os store ting i fremtiden, tilføjer Solbakken.

Han var også aktiv som spiller i FCK fra 2000 til 2001.