FC Helsingør-direktør: Vi har et marked for Superliga

For første gang i historien var der mandag aften Alka Superliga-fodbold i Helsingør. I sæsonens anden runde spillede oprykkerne FC Helsingør hjemme mod OB, et opgør der blev tabt 0-2.

- Vi har et marked for Superliga heroppe. Det synes jeg, vi viste uden for banen, og det synes jeg, at vi viste på banen, siger Helsingør-direktør Janus Kyhl.

- Lige nu er det svært at sige, at aftenen var fantastisk, for vi tabte. Men hele Helsingør har bakket op om os hele sommeren, og næsten 4000 tilskuere møder op på en mandag i regnvejr. Hvad kan det ikke blive til, når vi får vores nye stadion?

- Helsingør er virkelig på vej til at udvikle sig til en fodboldby. Der venter noget rigtig godt heroppe, siger han.

Helsingør måtte dog betale nogle lærepenge, da et nyt billetsystem ikke helt fungerede som håbet.

- Vi har haft nogle udfordringer med vores nye indgangssystem, og vi måtte lukke nogle OB-fans gratis ind, da der var nogle udfordringer, men overordnet er vi meget tilfredse med afviklingen, siger Janus Kyhl.

På det spillemæssige plan var FC Helsingør udmærket med mod OB, men fynboerne viste kynisme og afgjorde opgøret på to fejl i det nordsjællandske forsvar.

- Kampen startede lidt skidt for os, men udviklede sig fint spillemæssigt. Vi forærede to mål væk i situationer, hvor vi var lidt uopmærksomme, og så bliver man straffet på det her niveau, siger træner Christian Lønstrup.

FC Helsingør skal i kamp igen fredag aften, hvor Sønderjyske venter på udebane.