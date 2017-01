FA idømmer Arsène Wenger fire spilledages karantæne

Det Engelske Fodboldforbund (FA) meddeler, at Arsenal-manager Arsène Wenger skal afsone fire spilledages karantæne, efter at han forløb sig over for fjerdedommeren i Premier League-kampen.

Kort før tid - da stillingen var 1-0 til Arsenal - blev Burnley tildelt et straffespark.

Det fik Arsène Wenger til at gå verbalt amok over for fjerdedommeren.

Ifølge FA bliver den franske manager dømt for at have anvendt upassende sprog over for fjerdedommeren.

Ydermere bliver Arsène Wenger dømt for at have lagt hånd på fjerdedommeren i området omkring spillertunnelen.

Arsène Wenger har allerede erkendt, at han forløb sig.

Arsenal endte med at vinde kampen 2-1, da klubben blev tildelt et straffespark kort før slutfløjtet.