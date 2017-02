Eventyrlige Leicester nærmer sig mareridt

Men siden festdagen for Kasper Schmeichel, Jamie Vardy, Riyad Mahrez og de andre engelske mestre har eventyret bevæget sig i retning mod et mareridt.

Leicester er ét sølle point over nedrykningsstregen, og en degradering truer inden sæsonens sidste 14 ligakampe.

- Det har været pinligt. Det er tid til, at vi fra alle sider i klubben står sammen og er fokuserede, ellers ender vi med at rykke ned, sagde Kasper Schmeichel efter weekendens 0-3-afklapsning mod Manchester United.

Forklaringerne på derouten synes mange.

Adskillige køb i den trecifrede millionklasse - i kroner - er kommet til, men Nampalys Mendy, Ahmed Musa, Wilfred Ndidi og Islam Slimani har ikke løftet Leicester.

Kun en enkelt nøglespiller fra mesterholdet har forladt klubben. N'Golo Kanté rykkede i sommer til Premier Leagues aktuelle førerhold, Chelsea.

Ham har Leicester manglet på den defensive midtbane til at beskytte den tunge forsvarskæde med Wes Morgan og Robert Huth, der i sidste sæson spillede på et uventet højt niveau.

- Uden Kanté foran dem er Robert Huth og Wes Morgan lige som Huth og Morgan, skriver Leicester-ikonet Gary Lineker satirisk på Twitter.

I spidsen for holdet står fortsat den italienske mirakelmager Claudio Ranieri.

21 point i 24 ligakampe har fået engelske medier til at spekulere i, om klubben bør fyre ham.

Men det er absolut ikke planen, lød det i begyndelsen af ugen i en erklæring fra Leicester.

- I lyset af de seneste spekulationer vil Leicester gerne udtrykke sin klare og faste støtte til manager Claudio Ranieri.

Italieneren føler sig overbevist om, at han kan føre Leicester ud af den kedelige stime med fire nederlag i træk.

Han får chancen for at gøre ord til handling i søndagens udekamp mod Swansea. De to hold ligger side om side i bunden af Premier League.

- Når man ikke vinder, mangler man selvtillid. Det er normalt. Men vores spillere er krigere, som er vant til at kæmpe for overlevelse. De har prøvet det før (for to år siden, red.), siger Ranieri.

BBC skriver, at spillerne har mistet troen på Ranieris skiftende taktik.

- Nu vil jeg ikke skifte mere, fra nu af er det 4-4-2, svarer italieneren på kritikken.

Succes i Champions League taler til Ranieris fordel. Sammen med spillerne skal han 22. februar spille den første ottendedelsfinale mod Sevilla. Hvis han altså stadig sidder i sædet til den tid.