Eskild Ebbesen: Letvægtsroning er uddøende til OL

Den femdobbelte olympiske medaljer vinder i mændenes letvægtsfirer i roning, Eskild Ebbesen, har svært ved at se fornuften i, at letvægtsfireren lørdag er blevet fjernet som olympisk bådklasse ved OL i 2020.

- Jeg kan ikke se det gode argument for den her beslutning.

- Det er en eller anden opbrydningstanke, der arbejder hen mod at få én bådklasse på sigt, så der ikke er vægtklasser i olympisk roning.

- Men konsekvensen er også stor, for 70 procent af verdens befolkning er folk, der har potentiale til at blive letvægtsroer, mens det kun er 10-20 procent, som har potentialet til at blive en god tung roer, siger Eskild Ebbesen.

- De sydamerikanske og asiatiske land har ikke så mange talenter inden for de tunge klasser. Så beslutningen betyder også noget for udbredningen af sporten. Der vil simpelthen være færre lande, som har chancer i den tunge klasse.

Beslutningen ærgrer ham på dansk rosports vegne.

- Det er trist for dansk roning. "Guldfireren" har skabt store resultater og givet grobund for, at mange har været interesseret i at se og dyrke roning, siger han.

"Guldfireren" har sikret Danmark olympiske medaljer ved de seneste seks OL, og Eskild Ebbesen var med til at sikre de første fem medaljer - tre af guld og to af bronze. I januar blev han optaget i Sportens Hall of Fame for sine bedrifter.

Ved EM sidste år deltog den danske letvægtsfirer i den tunge klasse, da besætningsmedlemmet Morten Jørgensen var for tung og ikke skulle presses ned i vægt før OL. Båden nåede frem til finalen, men blev sidst.

Eskild Ebbesen tror ikke på, at besætningen på den nuværende letvægtsfirer kan gå en klasse op og konkurrere om medaljer.

Spørgsmål: Er det realistisk, at man konvertere en dygtig letvægtsfirer til en dygtig tung firer?

- Nej.

- Man kan ikke bare træne sig op i vægt og blive tilsvarende stærkere. Ens hjertemuskulatur og fysiologi følger ikke nødvendigvis med, hvis man bare tager på i muskelmasse.

- Derfor kan man ikke forvente, at ens rohastighed kan følge med folk, der har en naturlig størrelse på 1,95 meter og en muskelmasse på 95-100 kilo. Hvis man er født sådan, har man et andet udgangspunkt.

- Jeg forventer ikke, at vi kommer til at se mange letvægtsroere deltage i de tungere klasser. De kan godt kæmpe sig på, men det bliver meget sværere at være med i kampen om medaljer, siger Eskild Ebbesen.

Han tvivler på, at letvægtsfireren igen kan komme ind i den olympiske varme.

- Det er en kamp, som stadigvæk kan kæmpes. Lige nu er letvægtsfireren fjernet fra OL-programmet i 2020, men det betyder jo ikke, at den ikke kan komme på programmet i 2024.

- Jeg ser det dog som meget urealistisk, for jeg tror, at letvægtsroning er fjernet helt fra programmet et stykke ude i fremtiden, siger han.