Esbjerg-træner vil gå all-in i bundgyser mod AC Horsens

Vinderen skal møde nummer to fra 1. division i endnu et dobbeltopgør om at undgå nedrykning, mens den samlede taber må gå i gang med at forberede næste sæson i den næstbedste række.

Det er vind eller forsvind, når fodboldklubben Esbjerg lørdag tager imod AC Horsens i det første af to opgør om at undgå direkte nedrykning fra Alka Superligaen.

- Det gælder stadig liv eller død. Vi gik all-in mod AGF og var tæt på at lykkes, og vi vil gøre det samme mod Horsens.

- Kan vi holde niveauet fra de to kampe mod AGF, hvor vi var mentalt parate og skabte chancer, er vi godt stillet, siger Esbjergs cheftræner, Lars Lungi Sørensen, til klubbens hjemmeside.

Esbjerg tabte samlet 1-3 til AGF i forrige runde i nedrykningsspillet, og vestjyderne havnede dermed i duellen mod AC Horsens, der tabte med de samme cifre samlet til Viborg.

Horsens tabte først 0-3 ude og vandt derefter 1-0 hjemme.

- Jeg var lidt overrasket over at se Horsens være så langt nede i den første playoffkamp i Viborg, men holdet fik i den anden kamp bragt det ind, som de er gode til; det direkte spil, den fysiske formåen og løbevilligheden.

- Det skal vi matche, siger Lars Lungi Sørensen.

Han har midtbanespillerne Jeppe Andersen og Victor Pálsson tilbage fra karantæne til lørdagens kamp mod Horsens.

- Det er to fine fodboldspillere at have tilbage i truppen, og dem er vi naturligvis rigtig glade for at råde over til så vigtig en kamp, siger træneren.