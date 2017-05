Esbjerg-træner om nedrykning: Det er helt åbent

Kampen var den første af to om at undgå direkte nedrykning fra Alka Superligaen.

Alligevel betragter Lars "Lungi" Sørensen returkampen som åben.

- Det er fortsat pivåbent, og jeg ser ikke Horsens som favoritter bare fordi, de lavede det her udebanemål, siger cheftræneren.

Senest de to mandskaber tørnede sammen i Horsens, vandt Esbjerg med 3-1, og det kan holdet gøre igen, mener han.

- Vi har det fint derovre, så vi ser frem til returkampen.

- Det er så lige, at det ikke betyder alverden, om vi spiller hjemme eller ude, og jeg ser det ikke som et handicap, at vi slutter derovre, siger Lars "Lungi" Sørensen.

Esbjerg kreerede en del muligheder i de første 45 minutter, men måtte alligevel gå til pause nede 0-1. Det ærgrede Victor Pálsson.

- Det var ikke noget vildt godt resultat. Vi burde have lukket kampen allerede i første halvleg, hvor vi skabte mange chancer, siger islændingen

Han mener, at Esbjerg er bedre end østjyderne og har, hvad der skal til for at undgå nedrykning næste søndag.

- Vi er som hold klart bedre end dem, og vi må indrømme, at det vil være en skandale, hvis vi rykker ud, men jeg har kæmpe respekt for Horsens, for de prøver ikke at gøre tingene sværere, end de er, siger Victor Pálsson.

Han ser nu frem til at par dages hvile efter et hårdt program.

- Nu skal vi bruge de næste dage på at holde lidt fri, så vi kan få pustet ud og tankerne lidt væk.

- Nogle af vores spillere har jo spillet tre kampe på seks dage. Derefter skal vi nok stå klar og gå videre, siger anføreren.