Esbjerg-træner før AGF-gyser: Udebanemål kan blive vitale

Søndag klokken 16 tager Esbjerg imod AGF i den første af to kampe mellem de to traditionsklubber, hvor resultaterne lægges sammen, og udebanemål tæller dobbelt i tilfælde af uafgjort samlet.

Det sidste har Esbjerg-træner Lars "Lungi" Sørensen haft med i sine overvejelser op til kampene.

- Jeg tror, at udebanemål kan få stor indflydelse på det samlede regnskab. Derfor vil vi fokusere meget på, at modstanderne ikke kommer til lette mål, og at de helst ikke scorer overhovedet.

- Det er ikke ensbetydende med, at vi vil spille defensivt, og jeg håber da, at vi kan komme til chancer og gerne scorer mål, siger Lars Sørensen til klubbens hjemmeside.

Fredag vandt Viborg med 3-0 hjemme over Horsens i den anden kamp mellem ligaens fire nederste.

"Lungi" syntes nu ikke, at det var til at se, at der var ekstra meget på spil.

- Det lignede en almindelig superligakamp mellem Viborg og Horsens, og det var ikke til at se, at der var noget særligt på spil.

- Vi skal også huske, at opgøret mod AGF er en fodboldkamp som alle andre. Alle kender til betydningen af kampen, men vi kan ikke pludselig opfinde en masse nyt, og vi tror på det, vi gør og kan, siger Esbjerg-træneren.

Vinderne af Esbjerg-AGF og Viborg-Horsens tørner sammen i en kamp om 11.-pladsen, der er lig med overlevelse, mens nummer 12 skal møde nummer tre fra 1. division om en plads i Superligaen.

Taberne af de førstnævnte opgør tørner sammen om 13.-pladsen, der udløser en playoffkamp mod nummer to fra 1. division om en plads på første klasse. Nummer 14 rykker direkte ned i 1. division.