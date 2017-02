Artiklen: Esbjerg-træner er lettet over at undgå fiaskomærkat

- Jeg står med en lille form for lettelse i kroppen nu, for vi vidste godt før kampen, at vi skulle ud at vise et helt nyt projekt frem.

- Det ville ikke have været godt, hvis det var endt med en fiasko, siger Lars "Lungi" Sørensen.

Sejren kom i hus efter en stærk anden halvleg, hvor vestjyderne viste stor effektivitet og scorede tre gange.

Ifølge Esbjerg-anfører Victor Pálsson blev de taktiske justeringer i pausen afgørende.

- Første halvleg var ikke godkendt, og det tog lidt tid for begge hold at komme ind i kampen.

- Pausen ændrede dog meget for os, da vi fik snakket om, hvordan vi skulle prøve at spille bedre fodbold og udenom dem.

- Vi lykkedes med vores plan, og nu skal vi lige nyde sejren i en dag eller to, inden vi begynder at kigge frem mod den næste kamp på fredag i Lyngby, siger anføreren.

Hen over vinteren er der kommet seks nye spillere til Esbjerg i form af to grækere, tre georgiere og en ghaneser. Tre af dem var i startopstillingen mod Sønderjyske, og Victor Pálsson roser indsatserne.

- Stemningen i truppen og i omklædningsrummet er rigtig god. De nye spillere er nogle gode fyre, og de er faldet godt til.

- Vi har fået skabt en mere international stemning, og jeg mener, det har været godt for klubben.

- At de samtidig præsterer godt er bare fedt. De har været gode i opstarten, og jeg er ikke overrasket over, at især Konstantinos Tsimikas leverede varen, siger islændingen.

Esbjerg skal i næste runde en tur til Lyngby.