Esbjerg-træner er i tvivl om fremtiden efter nedrykning

Esbjerg havde et 1-1 resultat med i bagagen fra det første opgør og tabte dermed samlet med 3-4 til AC Horsens.

Esbjerg solgte før forårssæsonen flere bærende kræfter og har på ét år haft tre forskellige trænere.

Den nuværende træner, Lars Lungi Sørensen, var tydeligt skuffet efter kampen og pegede især på én grund til, at Esbjerg ikke er at finde blandt de 14 mandskaber i næste sæsons Alka Superliga:

- Manglende kontinuitet er nok årsagen til, at vi rykker ned. Ingen klub har godt af så mange udskiftninger af spillere og trænere.

- Det har været en voldsom omgang med så mange store udskiftninger, siger Lars Lungi Sørensen.

Den 48-årige træner ved endnu ikke, om han står i spidsen for mandskabet i næste sæson. I kølvandet på søndagens nedrykning vil Lars Lungi Sørensen sammen med klubben afgøre, hvordan hans fremtid ser ud:

- Klubben og jeg vil snakke om det i løbet af ugen. Vi skal begge tænke os om. For mig handler det om arbejdsbetingelserne.

- Det kommer blandt andet an på, hvilke spillere vi har at gøre godt med i næste sæson, siger Lars Lungi Sørensen.

Han forsøger dog også at se positive aspekter ved nedrykningen. Tidligere har klubben været en tur i 1. division, hvor flere af klubbens unge spillere har fået chancen og har fået gennembrud på førsteholdet.

- Jeg håber på, at nedrykningen kan være et lyspunkt for vores talentudvikling. Det giver vores unge spillere nogle muligheder.

- Hvis ikke vi var rykket ned sidste gang (i 2011, red.), tror jeg eksempelvis ikke, at vores tidligere spiller Jonas Knudsen havde spillet i Ipswich i dag, afslutter Lars Lungi Sørensen.

Mens Esbjerg nu er sikre på at rykke ned, skal Horsens møde Vendsyssel FF over to opgør i kampen om en billet til næste års Alka Superliga.