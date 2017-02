Esbjerg-træner: Eksperter mangler viden om vores indkøb

Cheftræner Lars Lungi Sørensen er helt tryg ved situationen i Esbjerg, hvor de nye spillere har gjort det godt i opstarten.

- Eksperterne ved ikke, hvad det er, vi har hentet.

- Jeg har ikke set nogen eksperter til vores træningskampe, så de ved reelt ikke, hvad de kommenterer. Ud over at spilleren hedder Katsikas i stedet for Jørgensen, siger Lars Lungi Sørensen.

Esbjerg-træneren har ikke brugt særlig megen tid på at følge debatten om klubbens mange vinterhandler. Han mener ikke, han kan gøre så meget ved folks holdninger.

Lars Lungi Sørensen fortæller, at de nye spillere er blevet godt integreret i Esbjerg.

- Vi har været gode til at tage hånd om de nye, og de nye har været åbne og ekstremt professionelle i deres tilgang til fodbolden.

- Det har været overraskende nemt at få dem integreret på holdet og uden for banen.

- Så jeg er glad for de nye spillere, men også for vores danskere. Dem har vi fortsat mange af, og mange af dem skal spille fredag, siger Esbjerg-træneren med henvisning til Sønderjyske-kampen.

Kommunikationen til træningen foregår på engelsk, og det er der intet nyt i.

- Det gjorde vi også hele sidste år, hvor Colin Todd (tidligere engelsk Esbjerg-træner) var her. Vi taler alle sammen engelsk, så det er ikke noget problem, siger Lars Lungi Sørensen.

Colin Todd blev fyret i Esbjerg i december ovenpå et besværligt efterår, hvor klubben længe lå sidst i tabellen.

Med Lars Lungi Sørensen ved roret i de sidste to ligakampe før vinterpausen, lykkedes det at rykke Esbjerg fra 14.- til 12.-pladsen.

I foråret venter der nu fem kampe, før Superligaen opdeles i et mesterskabsslutspil for top-6. De øvrige otte hold skal kæmpe for at undgå nedrykning.

- Vi har lige talt om det og vist spillerne, hvordan strukturen er, hvad vi sigter efter, og hvad der sker, når ligaen bliver delt op i to puljer.

- Målsætningen er at få så mange point som muligt, siger Lars Lungi Sørensen.

Før fredagens forårspremiere mod Sønderjyske er Esbjerg-træneren blot i tvivl om en enkelt startposition.

Samtidig står det klart, at islandske Victor Pálsson er ny anfører i stedet for Jeppe Andersen.

- Det er en rimelig naturlig overgang, efter at Jeppe Andersen har været skadet et stykke tid. Der er fortsat en periode, hvor han ikke er i stand til at spille.

- Han har også sagt, at han vil forlade klubben til sommer, så det er et naturligt skifte. Det er Jeppe med på, siger Lars Lungi Sørensen.

Ligesom Esbjerg har Sønderjyske skiftet godt og grundigt ud i truppen. Derudover er der kommet en ny træner til. Claus Nørgaard har erstattet succesfulde Jakob Michelsen.

- Jeg har set deres seneste træningskamp og en anden kamp på video. Jeg har en fornemmelse af, hvad der venter os, og hvordan Claus vil spille.

- Men om Sønderjyske stiller med nye spillere eller hvad - det må de have lov til at rode med, siger Lars Lungi Sørensen.

Fredagens opgør i Esbjerg går i gang klokken 20.15.