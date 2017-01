Esbjerg tager CL-nederlag roligt: Vi prioriterer ligaen

Cheftræneren for Team Esbjergs håndboldkvinder siger, at holdet primært fokuserer på den hjemlige liga.

Alligevel tager vestjydernes cheftræner, Lars Frederiksen, det stille og roligt, at det nu blot er blevet til to point i fem kampe i mellemrunden.

- Man skal ikke være den store matematiker for at regne ud, at der kun er en teoretisk chance for at gå videre.

- Men det har vi også vidst hele tiden. Vi har vidst, at vi var i gruppe med nogle af verdens bedste hold, siger han.

Han understreger, at det primære fokus er på holdets præstationer i den hjemlige liga, hvor Team Esbjerg lige nu ligger nummer tre.

- Vi tager stadig Champions League som en oplevelse, mens den hjemlige turnering er vores levebrød, og den har højest prioritet.

- Vi prioriterer den hjemlige turnering højest, fastslår Lars Frederiksen.

Team Esbjerg led søndagens nederlag efter en kamp, hvor holdet ellers kom godt i gang og også var foran med 19-17 ved pausen.

- Jeg oplevede kampen som dag og nat. Vi spillede rigtig godt i først halvleg og scorede nogle flotte mål, siger Lars Frederiksen og fortsætter:

- I anden halvleg fik vi så gevaldigt svært ved at score, og vi følte også, at målene regnede ind i mod os.

Søndagens sejr til håndboldkvinderne fra FCM Håndbold betyder til gengæld, at midtjyderne nu indtager andenpladsen i gruppe 2.

Dermed ligger FCM Håndbold til at avancere til kvartfinalen.

For Team Esbjerg er næste opgave i den bedste danske række et opgør på hjemmebane mod Nykøbing Falsters håndboldkvinder.