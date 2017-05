Esbjerg sælger svensk angriber til belgiske Lokeren

Esbjerg fB er i overhængende fare for at rykke direkte ud af Superligaen i fodbold efter denne sæson, men mellem de to nedrykningsbrag mod Horsens har klubben valgt at sælge angriber Robin Söder.

Angriberen kom til Esbjerg i sommeren 2014 fra svenske IFK Göteborg.

Han har indtil nu spillet 71 kampe og scoret 22 mål for esbjergenserne.

- Vi ville gerne have beholdt Robin Söder og forsøgte at forlænge kontrakten med ham, men han ønskede at prøve at spille i en liga uden for Skandinavien, og han har alderen til det, siger EfB's sportsdirektør, Ted van Leeuwen.

Robin Söder brugte mandagen på lægetjek og forhandlingerne i den belgiske klub. Det fik han lov til, selv om Esbjerg står foran en altafgørende og økonomisk ualmindeligt vigtig kamp mod Horsens, hvor superliga-eksistensen er på spil.

- Robin bad om tilladelse til at tage af sted, og da han er en meget moden og professionel person, der vil være i stand til fuldt ud at fokusere på den næste kamp mod AC Horsens, gav vi ham lov.

- At han får ro i sindet omkring sin fremtid, kan måske styrke ham i de sidste kampe for EfB, siger Ted van Leeuwen.