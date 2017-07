Esbjerg sælger sin anfører efter nedrykning

Islandske Victor Pálsson skifter til FC Zürich. Det bekræfter sportsdirektør Ted van Leeuwen over for JydskeVestkysten.

- Vi er nået til enighed med FC Zürich om en aftale, siger Ted van Leeuwen.

Victor Pálsson havde to år tilbage af sin kontrakt med Esbjerg. Dermed har schweizerne været fremme med pengepungen for at få fat i midtbanespilleren.

Den økonomiske gevinst vil Ted van Leeuwen ikke røbe.

- Jeg nævner aldrig beløb, men jeg kan bekræfte, at vi er nået til enighed. Jeg tror kun, at Victor mangler at gennemgå det obligatoriske helbredstjek og få forhandlet sine personlige ting på plads, siger Ted van Leeuwen.

Ifølge JydskeVestkystens oplysninger indbringer salget af Palsson Esbjerg i omegnen af to millioner kroner. Og der skulle der være tale om en treårig kontrakt til spilleren.

Victor Pálsson har tidligere udtalt, at han var klar til at spille Esbjerg tilbage til Alka Superligaen.