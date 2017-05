Esbjerg og Horsens i åben kamp om at undgå sorteper

Esbjerg spillede 1-1 hjemme mod AC Horsens for en uge siden, og derfor er alt åbent før returopgøret. Det vurderer Horsens-træner Bo Henriksen.

Efter en lang og hård sæson i Superligaen kæmper to hold tidligt søndag eftermiddag for at undgå direkte nedrykning til 1. division.

- Det bliver følelsesmæssigt vanvittigt interessant at se, hvordan folk reagerer, og udfaldet er jo selvfølgelig vigtigt.

- Der venter en intens duelkamp, hvor alle ved, hvor meget der er på spil. Taberen rykker ud af Superligaen - det er meget simpelt, siger Bo Henriksen til klubbens hjemmeside.

Han var godt tilfreds med sine spilleres arbejdsindsats efter 1-1-kampen i det vestjyske.

- Alle gjorde, hvad de kunne og skulle. Vi kom også frem til de muligheder, vi skulle bruge for at score et mål mere.

- Men når det så er sagt, har vi sat os selv i en situation, hvor vi ikke skal ud at stresse i returopgøret, men vi går ud for at vinde.

- Vi har været gode på hjemmebane, og vi glæder os til kampen, lyder det fra Bo Henriksen.

Han mener, der er plads til forbedringer mod Esbjerg.

- Der vil altid være småting, som vi skal justere, og det gælder blandt andet vores presspil, men det er i småtingsafdelingen.

- Det er taktiske justeringer, og mest af alt skal vi have fokus på at levere en fodboldkamp, hvor vi bagefter kan se hinanden i øjnene.

- Alle skal arbejde hårdt og kæmpe alt det, de har lært, forklarer Bo Henriksen.

Esbjerg-træner Lars "Lungi" Sørensen vil ikke ændre noget i sin tilgang til kampen.

- Alt er helt åbent. At vi synes, vi kunne have gjort det bedre i den første kamp, er noget andet.

- Vi forsøgte at håndtere, at det var den tredje yderst vigtige kamp på seks dage, og vi fik et brugbart resultat ud af det, siger Lars Lungi Sørensen.

Han har ikke behøvet at hæve stemmen og holde en brandtale for at overbevise spillerne om, at kampen er vigtig.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi scorer mål. Vi kontrollerede kampen i lange perioder i Esbjerg, mens modstanderne spillede med, hvad de er gode til.

- Søndag bliver det vigtigt, at vi får scoret i de perioder, hvor vi dominerer og står højt på banen, siger Lars Lungi Sørensen.

Den afgørende nedrykningsduel mellem Horsens og Esbjerg spilles søndag klokken 13.