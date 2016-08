Esbjerg nedjusterer efter skuffende halvårsregnskab

Esbjerg præsenterede fredag et underskud på 13,3 millioner kroner for første halvår i 2016.

EfB Elite A/S realiserede i årets første seks måneder et underskud på 13,3 millioner kroner før skat, og det betragtes som utilfredsstillende, skriver selskabet.

Selskabet EfB Elite A/S, der er selskabet bag fodboldklubben Esbjerg i Alka Superligaen, har et større underskud end forventet efter årets første seks måneder.

Det er især de sportslige resultater, der har været medvirkende til det skuffende halvårsregnskab fra vestjyderne.

- Halvårsresultatet afspejler i flere henseender, at vi ikke har opnået de sportslige resultater, vi havde forventet, siger fungerende bestyrelsesformand Kristoffer Jarl Kristensen.

- Derudover fastholdt vi i vinterens transfervindue bevidst hovedparten af spillertruppen for at forbedre mulighederne for at forblive i Superligaen. Det har medført en lønsum og afskrivninger på et højere niveau end budgetteret.

Esbjerg forventer stadig en omsætning på 75-85 millioner kroner, men det forventes også, at underskuddet bliver i størrelsesordenen 15-20 millioner kroner før skat, og ikke 10-15 millioner kroner som tidligere forventet.