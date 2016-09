Esbjerg-lejr efter 0-3 mod FCM: Nederlaget er for stort

Offensivspiller Kevin Mensah, der dannede frontduo med Mads Hvilsom, erkendte efter kampen, at han og holdet ikke skabte nok til at få point med hjem.

- De lagde et tungt tryk på os, og det var ikke meget, vi fik at arbejde med. Vi var heldige med ikke at være bagud ved pausen.

- Det blev lidt bedre i anden halvleg, men så fik de et straffe, og da var der lang vej hjem. Vi skulle have kørt kampen på damage control derfra, så vi ikke tabte 0-3, som var lidt for meget, hvis du spørger mig, siger den 25-årige Esbjerg-spiller.

Esbjergs Casper Nielsen ærgrede sig over, at spillet på banen i størstedelen af tiden forløb på hjemmeholdets præmisser.

- Vi kom til at løbe alt for meget i stedet for at gå lidt højere op på dem og få stoppet deres spil lidt før. Vi gjorde alt det, som de håbede på, vi ville gøre, så de kunne skabe overtal konstant og komme i fuld fart op over siderne.

- Det var for lidt, vi skabte fremme på banen. Vi skal have arbejdet på dette på træningsbanen, for ellers kommer vi ikke til at vinde mange fodboldkampe, siger han.

Cheftræner Colin Todd hæftede sig ved det positive, men erkendte, det blev op ad bakke efter første scoring.

- Jeg sagde til gutterne i pausen, vi skulle være skarpere på bolden i de sidste 45 minutter, for så ville vi få noget med. Straffesparket afgjorde dog kampen, må vi indrømme, og derefter skulle vi have været klogere, siger han og tilføjer:

- 0-3 er ikke et retvisende resultat baseret på anden halvleg, men jeg vil tage det positive med fra anden halvleg, for vi gav ikke meget væk bortset fra den lille fejl, der endte med at afgøre det.