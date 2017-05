Esbjerg-lejr ærgrer sig over ikke at udnytte god periode

Vestjyderne startede opgøret med at presse AGF langt tilbage, men den sidste skarphed manglede foran målet, og det ærgrede cheftræner Lars "Lungi" Sørensen.

Esbjerg havde søndag eftermiddag besøg af AGF i Alka Superligaen i den første af to kampe om at undgå den store nedrykningsfinale mod enten Viborg eller Horsens. Opgøret sluttede 0-0.

- Vi havde meget godt styr på første halvleg, og vi fik skabt nogle fine chancer. Men alligevel står vi igen tilbage nu uden at have scoret mål i vores gode periode, siger han, og roser i samme ombæring forsvarsspillet:

- Vores defensive organisation var jeg overordnet set tilfreds med, hvis man ser bort fra de individuelle fejl, vi simpelthen ikke bør lave. Til tider serverede vi nogle godbider til AGF, som de heldigvis ikke udnyttede.

Vestjyderne må til returopgøret i Aarhus på onsdag se bort fra midtbaneprofilerne Victor Palsson og Jeppe Andersen, der begge afsoner karantæne.

- Det er to dygtige spillere, vi hellere end gerne ville have med, men det er en del af gamet, at man kan få karantæner. Sådan er det, og jeg har gode spillere i truppen, der kan træde til i stedet, siger Lars "Lungi" Sørensen.

Anfører Victor Palsson erklærede sig efter 0-0-kampen nogenlunde tilfreds med resultatet med tanke på reglen om udebanemål, der bliver afgørende, hvis holdene har scoret lige mange mål efter to kampe.

- Det var selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke fik scoret i første halvleg, men omvendt kunne AGF også have scoret til sidst i kampen. I det lys er 0-0 selvfølgelig et bedre resultat end eksempelvis 1-1, siger islændingen.

Esbjerg tørner sammen med AGF onsdag klokken 18.00 på Ceres Park i Aarhus.