Esbjerg jagter grundspilshattrick efter svag sæsonstart

To missede titler er status i for Team Esbjergs danmarksmestre forud for ligapremieren mod Odense.

Netop Odense er også modstanderen, når danmarksmestrene lørdag indleder jagten på at vinde grundspillet for tredje sæson i træk.

Team Esbjergs håndboldkvinder har fået en sløv start på sæsonen, hvor det blev det til et klart nederlag mod FC Midtjylland i kampen om Super Cup-titlen, mens Esbjerg blev sendt ud af pokalturneringen med et nederlag i Odense.

- Vi er ligaens bedste hold til at score mål, og vi laver færrest fejl. Det er vigtige overskrifter i vores måde at spille håndbold på, og det har båret os frem de sidste par år, siger Esbjergs cheftræner, Lars Frederiksen, forud for ligapremieren.

Han er glad for, at holdet får mulighed for at indlede grundspillet med en revanchekamp mod Jan Pytlicks Odense-mandskab.

- Vi kan ikke møde dem på et bedre tidspunkt. Det var de brændte chancers kamp sidst i Odense, og vi havde også tekniske fejl, vi ikke plejer at lave, siger Lars Frederiksen.

Sammen med FC Midtjylland er Esbjerg bookmakernes favorit til at blive dansk mester.

Ligaens øvrige ti hold har allerede spillet kamp i første runde.