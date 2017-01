Esbjerg-ikon bliver ny ungdomslandstræner

DBU nåede dermed kun at have glæde af Claus Nørgaard i et halvt år. Unionens talentchef, Flemming Berg, har fuld forståelse for, at han har takket ja til et superligajob.

- Vi er selvfølgelig rigtig ærgerlige over allerede at skulle sige farvel til Claus, der har vist sig som særdeles kvalificeret og meget vellidt blandt spillerne og den øvrige trænergruppe.

- Vi er selvfølgelig stolte over, at andre anerkender de trænerkompetencer, vi har i vores landstrænergruppe. Og vi har naturligvis fuld forståelse for, at Claus har fået en fantastisk mulighed i et endnu større job, siger Flemming Berg.

Oprindeligt var det planen, at Michael "Mex" Pedersen skulle tiltræde i DBU til sommer, men det bliver altså nu fremskyndet.

Pedersen forlod Esbjerg i november efter at have været tilknyttet klubben i diverse roller i over 30 år.

Han nåede at være både spiller, ungdomstræner, assistenttræner, midlertidig cheftræner og talentchef i Esbjerg. Derudover han har haft korte ophold som spiller i Osasuna og Ikast.