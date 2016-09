Esbjerg har fået styr på forsvaret: Nu mangler vi målene

Esbjergs cheftræner, Colin Todd, glædede sig efter kampen over at spille til nul for første gang i sæsonen, men ærgrede sig samtidig over, at det ikke lykkedes at tage alle tre point.

- Som hold er vi selvfølgelig glade for at spille til nul for første gang, men vi skal fortsat arbejde hårdt på at få vendt de her uafgjorte kampe til sejre, siger englænderen.

Han hæftede sig ved, at esbjergenserne for fjerde hjemmekamp i streg kunne gå fra banen uden at have tabt.

- Omvendt så glæder jeg mig over, at det var fjerde hjemmekamp i streg uden nederlag. I sidste sæson tabte vi kampene, men nu viser vi karakter og den rette ånd, og vi forsøger at spille fodbold på den rigtige måde, siger Colin Todd og fortsætter:

- Folk må forstå at en kamp mod en modstander, der er i samme situation som os, ikke er en nem kamp.

Esbjergs unge midterforsvarer Marco Lund stod efter 0-0-resultatet med en blandet følelse i kroppen.

- Som kampen udviklede sig, kan vi godt tillade os at være lidt skuffede over ikke at vinde. Vi havde mulighederne for at vinde, mens vi i første halvleg også kunne have lukket mål ind, og så kunne det være gået anderledes.

- Vi stod godt defensivt i dag, og det betyder rigtig meget for holdet. Vi kan og skal tage det med videre til de næste kampe, siger den 20-årige esbjergenser.

Det ene point gør, at Esbjerg fortsat er placeret på næstsidstepladsen i Superligaen. Næste opgør er søndag på udebane mod FC Nordsjælland.