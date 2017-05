Esbjerg-angriber: Folk sad med tårer i øjnene

Dermed skal Esbjerg-spillerne ud i to afgørende kampe mod AC Horsens, hvor den samlede taber rykker direkte ud af den bedste række, og det var til at mærke på spillerne efter nederlaget.

- Folk sad med tårer i øjnene nede i omklædningsrummet. Vi spillede for vores liv, men klarede den ikke i første forsøg. Nu må vi tage kampen op med Horsens, siger Esbjerg-angriberen Mads Hvilsom.

Cheftræner i Esbjerg, Lars Lungi Sørensen, måtte efter kampen erkende, at der nu går et hårdt arbejde i gang med at rejse truppen frem mod de sidste afgørende kampe.

- Luften var tyk af skuffelse i omklædningsrummet. Men det skal vi se som et udtryk for, at vi virkelig gav alt, hvad vi overhovedet havde.

- Til sidst endte det jo i afdelingen for spøg og skæmt. Vi kunne jo lige så godt score til 2-2, som de kunne score til 3-1. Det faldt desværre ikke ud til vores fordel, og det må vi så acceptere.

- Det er okay at være skuffede, men vi bliver simpelthen nødt til at tage det positive med og så gøre os klar til Horsens, siger Lars Lungi Sørensen

Udsigten til at spille mod Horsens var heller ikke noget Mads Hvilsom så frem til efter kampen.

- Det føles jo som om, at vi har mødt Horsens tusinde gange i den her sæson, og det er jo med al respekt et pis-hold at møde.

- Horsens er et hold, der er bygget til at spille tætte, nervepirrende kampe. De går hårdt efter dueller, dødbolde og lange bolde. De er stærke, men jeg føler, vi er et bedre hold, siger Hvilsom.

Det første opgør spilles 20. maj, og der er returkamp 28. maj, hvor det står klart, hvem der rykker direkte ud af den bedste række i denne sæson.

- Det er jo fuldstændig ubarmhjertigt at skulle spille om direkte nedrykning.

- Der er nogle, der prøver at bilde mig ind, at det er sjovt. Det synes jeg overhovedet ikke. Det er til gengæld lærerigt, siger Lars Lungi Sørensen.