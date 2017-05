Eriksens manager: Jeg bliver i Tottenham i næste sæson

- Der er ingen klausul i min kontrakt, så jeg vil blive her i næste sæson. Der er mange rygter, men jeg er engageret i denne klub, og der er ingen grund til at forlade klubben.

- Jeg er her til forberedelserne til den nye sæson, siger Pochettino ved et pressemøde onsdag.

Den 45-årige argentiner overtog managerposten i Tottenham i 2014, da han kom til klubben fra Southampton.

Han begyndte sin trænerkarriere i spanske Espanyol, hvor han også spillede i en periode i sin aktive karriere.

Mauricio Pochettino var forsvarsspiller som aktiv, og han spillede 20 landskampe for Argentina.

Argentineren har sikret Tottenham andenpladsen i Premier League i denne sæson efter mesterholdet Chelsea.

Pochettino nyder stor opbakning blandt Tottenhams fans i øjeblikket. Det skyldes ikke mindst, at klubben i denne sæson er sluttet foran rivalerne Arsenal i ligaen for første gang i 22 år.

Tottenham har spillet med om det engelske mesterskab to år i træk, hvor afstanden op til mesterholdene dog har vist sig at være for stor mod slutningen af de to sæsoner.

- Jeg er sikker på, at vi vil forsøge at kæmpe med (om mesterskabet, red.) i næste sæson også. Vi bliver nødt til at gøre det bedre, blive stærkere og forbedre os på alle områder for at vinde, siger Pochettino.

Christian Eriksen har været en af Mauricio Pochettinos stamspillere i hele sæsonen, hvor danskeren har scoret otte mål og leveret 13 assister i ligaen, mens det i alle turneringer er blevet til 21 assister.