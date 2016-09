Artiklen: Eriksen-perle sørger for smal dansk sejr over Armenien

Eriksen-perle sørger for smal dansk sejr over Armenien

Kampen burde ellers være blevet afgjort lang tid før slutfløjt, men de danske spillere kunne ikke omsætte adskillige store målchancer til flere mål.

Målscorer Christian Eriksen forpassede blandt andet muligheden for at blive dobbelt målscorer, da han med 20 minutter tilbage af kampen misbrugte et straffespark.

Meget symptomatisk for den danske skarphed blev indskiftede Yussuf Poulsens afslutning på riposten også brændt.

Eriksen og Poulsen var langt fra de eneste danske syndere foran mål. Også Nicolai Jørgensen, der havde muligheder både før og efter pausen, samt Riza Durmisi og Peter Ankersen fejlede på store målchancer i feltet.

Landstræner Åge Hareide kan dog glæde sig over, at defensiven kun tillod Armenien én stor chance. Det var til gengæld også ved at blive rigtig dyrt.

Med et kvarter tilbage smed Jannik Vestergaard bolden væk på egen banehalvdel, og få sekunder senere havde Armenien en friløber.

En fremstormende Frederik Rønnow, der igen startede i stedet for en skadet Kasper Schmeichel, fik presset armenieren til at tage et langt træk, og siden løb chancen ud i ingenting.

I kampens indledning lykkedes de danske spillere med at udnytte rummet foran Armeniens massive femmandsbagkæde til et klogt og direkte kombinationsspil.

Det var også en af nøglerne til kampens første mål efter 17 minutters spil. Bolden blev lagt op på Viktor Fischer, der med en genial hælaflevering sendte bolden skråt bagud til en fremstormende Christian Eriksen.

Fra en position i buen foran straffesparksfeltet lagde den danske 10'er køligt bolden fladt i venstre side af målet. Det var Eriksens tiende træffer på landsholdet, men hans blot anden i en kamp med point på spil.

Efter scoringen fortsatte danskerne med at lægge et tungt pres for at få udbygget føringen. Viktor Fischer hamrede et langskud på overliggeren, og Nicolai Jørgensen brændte fra en fri, men spids position i feltet.

Det sidste kvarter af første halvleg aftog det danske tryk, og sløsede fejl begyndte at indfinde sig i massevis.

De 21.795 tilskuere i Telia Parken fik fra begyndelsen af anden halvleg et mere koncentreret dansk landshold at kigge på igen, men skarpheden var ikke taget med ud fra omklædningsrummet.

Danmark var ellers altdominerende og skabte muligheder på stribe. Men trods straffespark og friløbere blev der altså ikke scoret yderligere på kampens regnvåde bane.