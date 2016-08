Artiklen: Eriksen og co. henter remis i intenst Liverpool-møde

Liverpool var bedst og førte ved pausen, men Tottenham slog tilbage med et mål i anden halvleg.

Dermed er Tottenham oppe på fem point for de første tre kampe, mens Liverpool er noteret for fire.

Både Tottenham og Liverpool jagtede sejren, men efter 90 minutters til tider hæsblæsende fodbold på White Hart Lane måtte de to hold tage til takke med 1-1 i lørdagens første Premier League-kamp.

Set over hele kampen var Liverpool det bedste hold, og udeholdet kom også til flest åbne chancer. Men trods pauseføring på 1-0 måtte Liverpool se Tottenham komme tilbage på et mål 18 minutter før tid.

Intensiteten og energien var fremherskende fra begyndelsen, og det gav en både afvekslende og livlig kamp.

Allerede efter fire minutter måtte Tottenhams reservekeeper Michel Vorm diske op med en fantomredning, da han med foden snuppede et forsøg fra Philippe Coutinho, der var helt blank ved bageste stolpe.

Knap havde tv vist situationen i slowmotion, inden Christian Eriksen i den anden ende var farlig med et direkte frispark.

Liverpool var bedst og skabte mest, men der skulle et straffespark til for at åbne scoringen kort inden pausen.

På kanten af straffesparksfeltet begik Erik Lamela et lidt klodset straffespark på Roberto Firmino, og fra 11-meter-pletten eksekverede James Milner sikkert til 1-0.

Tottenham havde svært ved at finde modsvaret efter pausen, og det trak snarere op til endnu et Liverpool-mål. Som da Joel Matip efter en dødbold headede på overliggeren efter otte minutters spil i anden halvleg.

Efter godt en time blev Tottenham mere nærgående, og Simon Mignolet i Liverpool-målet måtte inden for kort tid vifte både et frispark og et hovedstød uden om sine stolper.

18 minutter før tid kom målet så, da Danny Rose tog et indlæg til sig og smaskede udligningen ind til slutresultatet.