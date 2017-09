Eriksen og Kjær: Det er nærmest vind eller forsvind

Tre point fredag aften mod Polen er tæt på at være en nødvendighed, hvis det skal anses for realistisk, at Danmark kvalificerer sig til VM i Rusland næste sommer.

- Det er tæt på vind eller forsvind. Det er en kamp med meget på spil - og mere for os end for Polen, siger Christian Eriksen.

- Vi er gået ind til hver kamp i kvalifikationen for at vinde, men vi har ikke fået de point, som vi burde have fået, og som vi har spillet til. Nu vil vi gerne have 12 point i de sidste fire kampe, men vi ved ikke, om vi kan nøjes med mindre, tilføjer Eriksen.

Nummer et i Danmarks VM-kvalifikationsgruppe kommer direkte med til VM, mens nummer to skal spille playoff, medmindre - som det er tilfældet med toeren i Danmarks gruppe nu - at det er den dårligste toer i de europæiske kvalifikationsgrupper.

Polen er seks point foran Danmark, men anfører Simon Kjær vil ikke afskrive gruppens førsteplads.

- Jeg tror, det er en forudsætning, at vi skal slå Polen, hvis vi skal kunne hente dem eller blive en god nok toer. Det er den første af fire finaler, siger Simon Kjær.

- Matematisk er det stadigvæk muligt at vinde gruppen, så det handler om at forblive positiv. Vi skal have fokus på os selv og den opgave, som vi skal ud at løse.

- Jeg ser positivt på det, og jeg kan ikke se, hvad vi skulle bruge en negativ indgangsvinkel til i den her situation, siger Simon Kjær.

Dansk Boldspil-Union har længe meldt kampen for udsolgt, så der bliver maksimal opbakning til landsholdet fredag aften. Kampen begynder klokken 20.45.