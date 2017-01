Eriksen langer ud efter kost og behandling på landsholdet

I mandagens udgave af Jyllands-Posten langede landsholdsanfører Simon Kjær og William Kvist ud efter Dansk Boldspil-Union (DBU) for deres ageren over for landsholdet.

Ifølge Tottenham-stjernen Eriksen lytter DBU slet ikke til spillernes anbefalinger, og det har givet problemer omkring sundhedssektoren på landsholdet.

- Det handler i dag ikke bare om at smøre en spiller ind i olie. Der er brug for individuel behandling af spillerne. Generelt savner jeg en mere professionel tilgang til tingene, når vi er samlet i landsholdslejren, siger Christian Eriksen til Ekstra Bladet.

Ligesom landsholdskammeraterne Kjær og Kvist fortæller han, at spillerne har luftet problemerne for DBU, men han føler ikke, at der bliver lyttet.

- Det kan godt være, de lytter, når vi i starten af en landsholdssamling har møde med DBU, men de handler ikke derefter. Lige nu er det derfor svært at bevare tilliden til DBU, lyder det fra Tottenham-stjernen.

Eriksen slår fast, at det ikke er en kritik af landsholdets lægestab, men af DBU's setup.

Den umoderne behandling har ført til, at mange spillere selv betaler for en personlig behandler i landsholdslejren.

Også kosten har været et problem, beretter Eriksen. Landsholdet har ikke sin egen kok, som man har set ved slutrunder tidligere.

Ifølge midtbanespilleren har det betydet, at de danske spillere ofte ikke får den rigtige kost på hoteller på især udebaneture.

Alle disse kritikpunkter har flere gange været luftet for DBU, lyder det fra Christian Eriksen.

- Vi har fortalt dem flere gange, hvordan vi ser på tingene. Men der sker ligesom ikke noget. De siger ét og gør noget andet. Spillerforeningen og spillerrådet har bragt løsningsforslag frem, men de vælger noget andet, siger han.

DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, ønsker ikke at kommentere på udtalelserne over for Ekstra Bladet, men han siger dog, at DBU mener, at sundhedssektoren omkring landsholdet gør et godt stykke arbejde.