Eriksen gæster Højbjerg i følelsesladet PL-opgør

Her tager Højbjergs Southampton imod Eriksens Tottenham i et opgør, der på forhånd forventes at frembringe stærke følelser hos hjemmeholdet.

Her vender klubbens tidligere manager Mauricio Pochettino atter tilbage til Southampton i rollen som manager for Tottenham.

Pochettino stod i spidsen for Southampton fra januar 2013 til maj 2014 og var elsket af klubbens fans, som var fortørnede over managerens skifte til Tottenham.

Argentineren blev erstattet af Ronald Koeman, hvilket i fjor fik Southamptons fans til at iklæde sig orange farver, da Tottenham var på besøg.

- Min første kamp tilbage her var vanskelig. De havde forberedt en orange dag for at forsøge at ryste mig.

- Men samtidig viste de, at de elskede mig, for hvis de intet havde foretaget sig, så ville det have vist, at jeg intet betød.

- Jeg kan mærke deres kærlighed, men det er helt normalt, at nogle af klubbens fans hader mig, siger Pochettino ifølge Reuters i optakten til onsdagens opgør.

Ud over Pochettino vender Toby Alderweireld også tilbage til klubben, han spillede for på en lejeaftale i 2014/15-sæsonen.

Det er anden gang belgieren gæster Southampton som Tottenham-spiller, og første gang forløb ganske roligt.

Spørgsmålet er, hvordan hjemmeholdets fans reagerer, når midtbanespilleren Victor Wanyama for første gang vender tilbage til Southampton.

Kenyaneren spillede for klubben i tre sæsoner inden skiftet til Tottenham før denne sæson.

Det kan dog ikke rigtig få Tottenhams manager op at ringe.

- Vil Victor være stærk nok til at håndtere det? Vi får at se, siger Pochettino.

Pierre-Emilie Højberg har fået blandet med spilletid i denne sæson, hvor Southamptons manager, Claude Puel, har vekslet meget, da klubben også har skullet koncentrere sig om Europa League.

Senest spillede danskeren dog 90 minutter mod Bournemouth i ligaen.

Christian Eriksen har fået gang i scoringen, og han er i Tottenhams seneste fem ligakampe noteret for fem mål.

Tottenham ligger på femtepladsen i ligaen med 33 point, mens Southampton har 24 point på ottendepladsen.