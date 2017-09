Eriksen efter storkamp i Parken: Vi sendte et godt signal

Og den danske stjerne er yderst tilfreds med fredagens danske præstation.

- Vi er utrolig glade for at bevise, at vi er meget i live. Det er et godt signal at sende - også til de andre hold i gruppen.

- Jeg synes, at vi over hele linjen spillede en fin landskamp. Så stor cadeau til holdet, siger Christian Eriksen til Kanal 5 efter opgøret.

Et af Christian Eriksens oplæg endte i fødderne på Andreas Cornelius. Og den 24-årige Atalanta-angriber var også godt tilfreds med sejren.

- Jeg synes, at det var en magisk aften for os spillere. Det var magisk at løbe inde på banen og mærke, at vi havde hele Parken med.

- Vi havde en vildskab, som de ikke kunne matche, og vi havde en god entusiasme. Det hele gik op i en højere enhed, siger han til Kanal 5.

Udover Christian Eriksen og Andreas Cornelius kom også Thomas Delaney og Nicolai Jørgensen på måltavlen i storsejren.

Sejren betyder, at Danmark holder trit med Montenegro på andenpladsen i gruppe E. Den betyder også, at Polen nu kun er tre point foran danskerne.