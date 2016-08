Eriksen: Vi må ikke kikse kvalifikationen igen

Nu skal det helst ikke gå galt for tredje gang i træk i kvalifikationen frem mod VM i Rusland om to år.

- Vi ved, hvor vigtig en kvalifikationsturnering det bliver for os alle og for hele landet. At vi ikke skal misse kvalifikationen denne her gang. Jeg håber, at vi kan få vendt det rundt, siger Tottenham-spilleren.

Danmark er havnet i gruppe E, hvor Rumænien, Polen, Montenegro, Armenien og Kasakhstan er modstanderne.

Kun gruppevinderen kommer direkte til VM, mens de otte bedste gruppetoere i de ni europæiske kvalifikationsgrupper skal spille playoffkampe om yderligere fire VM-billetter.

Danmark slap for at møde en af de helt store nationer som Spanien og Tyskland, men puljen er rigeligt svær, mener Christian Eriksen.

- Det er lande, der kæmper meget, og som har været igennem en stor udvikling og har vist, at de kan være med på allerhøjeste niveau.

Både Polen og Rumænien var med ved EM i Frankrig. Mens rumænerne røg ud efter gruppespillet, nåede polakkerne frem til kvartfinalen, som holdet tabte til Portugals senere europamestre efter straffesparkskonkurrence.

- Polen må være den stærkeste konkurrent, og - som da vi mødte Serbien (i EM-kvalifikationen, red.) - kan Montenegro også være et alt-eller-intet-hold. Det er lidt fifty-fifty.

- Vi har også mødt rumænerne, som kørte os ud af banen. Det er hold, vi skal passe på, siger Christian Eriksen.

Før kampen mod Armenien spiller Danmark onsdag en testkamp mod Liechtenstein i Horsens.

Her skal Christian Eriksen forsøge at følge op på det hattrick, han lavede i den seneste landskamp, 4-0-sejren over Bulgarien ved Kirin Cup i Japan i juni.

- Alle er fit for fight til at gøre et godt indtryk mod Liechtenstein og mod Armenien, hvor vi ved, at vi skal have tre point.

- Uanset hvordan spillet fungerer, så skal vi have tre point, siger offensivspilleren.

Senere i efteråret skal Danmark møde Polen ude samt Montenegro og Kasakhstan hjemme i VM-kvalifikationen.