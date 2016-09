Artiklen: Eriksen: Vi burde have kørt Armenien over før pausen

Christian Eriksen ærgrer sig over et brændt straffe, men roser kollektivet efter 1-0-sejren over Armenien.

Matchvinder Christian Eriksen er lettet over, at det danske fodboldlandshold åbnede VM-kvalifikationen med en 1-0-sejr over Armenien søndag aften, men der var ingen grund til, at der trods stor dansk dominans var spænding til det sidste.

- Jeg kan godt føle, at det var en lettelse, for vi har bygget op til den her kamp i lang tid, og vi ville have tre point. Det fik vi, men det burde have været mere overbevisende, for det havde vi chancerne til.