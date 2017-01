Eriksen: Tottenham er lige så stærke som sidste sæson

Christian Eriksen insisterer på, at Tottenham er lige så gode som i fjor, og at selvtilliden er intakt.

- Vi vidste, det ville blive meget anderledes end i sidste sæson. Vi vidste, det ville blive meget hårdt. Mange af topholdene vandt ikke deres kampe i sidste sæson, og vi endte meget højt.

- Vi kan se i denne sæson, at det allerede er meget hårdt. Alle kæmper for det, så det bliver meget tæt i top-6, og vi skal være skarpe for at være med deroppe, siger Eriksen til Sky Sports.

Det var især efter et 2-2-resultat ude mod Chelsea, at Tottenham i maj 2016 mistede muligheden for guldet i tredjesidste spillerunde.

Siden vandt Chelsea 2-1, da de to klubber senest mødtes i ligaen i slutningen af november, da Eriksen scorede sit første ligamål i denne sæson.

Onsdag aften møder Tottenham igen Chelsea - denne gang hjemme på White Hart Lane, hvor Chelsea med en sejr vil sætte rekord med 14 sejre i træk i Premier League i samme sæson.

Chelsea har vundet 13 kampe i træk og fører ligaen med 49 point efter 19 kampe.

Tottenham har 39 point på fjerdepladsen, og hold som Manchester United, Manchester City, Arsenal er placeret meget tæt på hinanden.

- Jeg synes, vi er i en meget god position. Først og fremmest på grund af den måde, vi ønsker at spille.

- Alle hold vil være med i toppen, og vi er ikke langt fra noget som helst. Vi skal kæmpe til det sidste, siger Eriksen.

Han afviser, at selvtilliden har lidt et knæk, efter at Tottenham mistede muligheden for mesterskabet i fjor.

- Jeg tror egentlig ikke, selvtilliden har været væk på noget tidspunkt. Men det har været den måde, folk har set på det udefra: Åh, de virker ikke så gode som sidste sæson.

- Intet har egentlig ændret sig. Det er stadig de samme spillere, den samme spillestil og i nogle af kampene har vi måske endda været i mere kontrol end i sidste sæson.

- Jeg synes, at vores største styrke er at kontrollere kampene og gøre arbejdet færdigt uden at lade modstanderen komme ind i kampene, siger Eriksen.

Den 24-årige midtbanestrateg hæfter sig ved, at mange af de bærende kræfter - inklusive ham selv - samt flere af marginalspillerne har forlænget med klubben.

- Alle er glade for at være her. Ellers ville hele truppen ikke underskrive nye aftaler.

- Det siger meget om klubben, manageren og holdkammeraterne, at alle vil være en del af dette. Så forhåbentlig kommer der nogle meget gode år, siger Eriksen.